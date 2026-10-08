नाना पाटेकर ने मटन खिलाकर निर्माता से धुलवाए थे बर्तन

नाना पाटेकर ने जब खाना खिलाकर निर्माता से ही धुलवा डाले थे बर्तन

लेखन अंशिका शुक्ला 11:28 am Oct 08, 202611:28 am

क्या है खबर?

अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने बेबाक अंदाज और दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई। अभिनेता परेश रावल ने एक इंटरव्यू में नाना से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि नाना ने एक बार एक निर्माता को खाना खिलाने के बाद उन्हीं से बर्तन धुलवाए थे। इसके साथ ही परेश ने ये भी बताया था कि कैसे एक फिल्म के लिए पाटेकर ने 1 करोड़ रुपये फीस मांगी थी।