नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया, एक कार्यक्रम में तबला बजाते आए नजर
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्हें गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसमें उन्हें उत्साहपूर्वक भाग लेते और स्थानीय कलाकारों के साथ डांस करते देखा जा सकता है। यही नहीं, नाना के कार्यक्रम के दौरान उत्साहित होकर तबला भी बजाया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
A moment captured just 48 hours ago… Nana Patekar Ji playing the traditional Goan ‘Shamel’ in Panjim with the same energy and spirit we’ve always admired.— 𝚁𝚊𝚜𝚑𝚝𝚛𝚊 𝚅𝚘𝚒𝚌𝚎 (@Rashtra_voice77) October 8, 2026
Life is so uncertain. 🙏💔 Om Shanti.#NanaPatekar pic.twitter.com/5mbv1Ji6o7
निधन
दिल का दौरा पड़ने से हुआ अभिनेता का निधन
खबरों के अनुसार, नाना का निधन 8 सितंबर की तड़के गोवा के डोना पौला स्थित उनके आवास पर हुआ।
बताया जा रहा है कि अभिनेता बेहोशी की हालत में मिले थे। मौके पर उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया।
वरिष्ठ डॉक्टर शेखर सालकर ने बताया कि अभिनेता को करीब 45 मिनट तक CPR दिया गया, लेकिन वह होश में नहीं आए। इसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है।