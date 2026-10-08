नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो वायरल

नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया, एक कार्यक्रम में तबला बजाते आए नजर

लेखन ज्योति सिंह 10:25 am Oct 08, 202610:25 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्हें गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसमें उन्हें उत्साहपूर्वक भाग लेते और स्थानीय कलाकारों के साथ डांस करते देखा जा सकता है। यही नहीं, नाना के कार्यक्रम के दौरान उत्साहित होकर तबला भी बजाया।