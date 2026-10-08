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नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया, एक कार्यक्रम में तबला बजाते आए नजर
नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो वायरल

नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया, एक कार्यक्रम में तबला बजाते आए नजर

लेखन ज्योति सिंह
Oct 08, 2026
10:25 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्हें गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसमें उन्हें उत्साहपूर्वक भाग लेते और स्थानीय कलाकारों के साथ डांस करते देखा जा सकता है। यही नहीं, नाना के कार्यक्रम के दौरान उत्साहित होकर तबला भी बजाया।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

निधन

दिल का दौरा पड़ने से हुआ अभिनेता का निधन

खबरों के अनुसार, नाना का निधन 8 सितंबर की तड़के गोवा के डोना पौला स्थित उनके आवास पर हुआ।

बताया जा रहा है कि अभिनेता बेहोशी की हालत में मिले थे। मौके पर उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया।

वरिष्ठ डॉक्टर शेखर सालकर ने बताया कि अभिनेता को करीब 45 मिनट तक CPR दिया गया, लेकिन वह होश में नहीं आए। इसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है।

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