नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में होगा, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। निधन से पहले, 75 वर्षीय अभिनेता पुणे में रह रहे थे और उनकी आखिरी इच्छानुसार अंतिम संस्कार भी वहीं स्थित उनके फॉर्महाउस में शाम 4 बजे किया जाएगा। बता दें कि नाना का आज सुबह तड़के निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह अपने आवास पर बेहोश पाए गए थे। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
घोषणा
महाराष्ट्र के मंत्री ने किया ऐलान
महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने एक्स पर ऐलान किया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का फैसला किया है। यह सम्मान उन्हें उनके मराठी रंगमंच, मराठी और हिंदी सिनेमा में दिए गए योगदान को देखते हुए दिया जा रहा है।
अभिनेता के अंतिम संस्कार में उनके करीबी मित्रों और सिनेमा जगत से कई सितारों के आने की उम्मीद की जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए मंत्री का पाेस्ट
अभिनेते नाना पाटेकर यांचे मराठी नाटकासह मराठी, हिंदी सिनेमातील अतुलनीय योगदान पाहता त्यांचे अंत्यसंस्कार "शासकीय इतमामात" करण्याचा निर्णय आम्ही केला आहे.— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 8, 2026