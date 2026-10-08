नाना पाटेकर का पुणे में होगा अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में होगा, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई

लेखन ज्योति सिंह 11:51 am Oct 08, 202611:51 am

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। निधन से पहले, 75 वर्षीय अभिनेता पुणे में रह रहे थे और उनकी आखिरी इच्छानुसार अंतिम संस्कार भी वहीं स्थित उनके फॉर्महाउस में शाम 4 बजे किया जाएगा। बता दें कि नाना का आज सुबह तड़के निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह अपने आवास पर बेहोश पाए गए थे। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।