नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार रात में क्यों हुआ? बेटे मल्हार ने बताई वजह

नाना के बेटे मलहार ने कहा, "हम गोवा में थे और उनका पार्थिव शरीर गांव के फार्महाउस में लाया जाना था। हमें उम्मीद थी कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय लग गया। हमने आज ही अंतिम संस्कार करने का फैसला इसलिए लिया, क्योंकि उनका निधन आज सुबह जल्दी हो गया था, इसलिए काफी समय बीत चुका था। यही वजह थी कि हमने आज ही इसे संपन्न करने का फैसला किया।"