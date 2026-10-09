नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार रात में क्यों हुआ? बेटे मल्हार ने बताई वजह
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को पुणे के पास डोंजे गांव स्थित उनके फार्महाउस ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के बाद उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने फार्महाउस के बाहर मौजूद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार रात में करने का फैसला क्यों लिया गया।
वजह
रात में क्यों हुआ नाना का अंतिम संस्कार
नाना के बेटे मलहार ने कहा, "हम गोवा में थे और उनका पार्थिव शरीर गांव के फार्महाउस में लाया जाना था। हमें उम्मीद थी कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय लग गया। हमने आज ही अंतिम संस्कार करने का फैसला इसलिए लिया, क्योंकि उनका निधन आज सुबह जल्दी हो गया था, इसलिए काफी समय बीत चुका था। यही वजह थी कि हमने आज ही इसे संपन्न करने का फैसला किया।"
निधन
कब और कैसे हुआ था नाना का निधन?
नाना का 8 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने गोवा स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली।
वह 75 साल के थे। उनके अचानक दुनिया से चले जाने की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।
कई कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने उन्हें याद करते हुए दुख जताया और उनके साथ बिताए पलों को साझा किया।