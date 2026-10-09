नाना पाटेकर के जाने के बाद भी यादों में रहेगा उनका अभिनय, आएंगी ये 5 फिल्में
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर 75 साल की उम्र में अलविदा कह गए। उनके अचानक चले जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हालांकि, उनके प्रशंसक उन्हें आने वाले समय में कुछ फिल्मों के जरिए बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। हॉरर-कॉमेडी से लेकर बायोग्राफिकल ड्रामा तक, नाना ने कई अलग-अलग शैली की फिल्मों में काम किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नाना के जाने के बाद उनकी कौन सी फिल्में रिलीज होंगी।
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'शक्ति शालिनी' और 'द कन्फेशन ऑफ मेरी'
आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बन रही फिल्म 'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा और विशाल जेठवा के साथ नाना भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म साल 2027 की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
उधर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले अनंत नारायण महादेवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'द कन्फेशन ऑफ मेरी' में नाना के साथ आदिल हुसैन, आशीष विद्यार्थी, गौतम रोडे और पंखुड़ी अवस्थी दिखाई देंगी। इसकी रिलीज तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई है।
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'कुकू की कुंडली' और 'वेदांता'
शरण शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'कुकू की कुंडली' में भी नाना दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके साथ भुवन बाम और वामिका गब्बी भी हैं। फिल्म की रिलीज की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
फिल्म 'वेदांता' में संदीप धर, विक्रांत मैसी और मुकेश तिवारी के साथ नाना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि, फिल्म की कहानी और इसकी रिलीज की योजनाओं के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है।
जानकारी
'ईथा'
बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म 'ईथा' में श्रद्धा कपूर, अनंत जोशी, रणदीप हुड्डा के साथ नाना भी दिखाई देंगे। ये फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है। ये 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।