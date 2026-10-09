इन फिल्मों से आखिरी बार बड़े पर्दे पर दिखेंगे नाना पाटेकर

नाना पाटेकर के जाने के बाद भी यादों में रहेगा उनका अभिनय, आएंगी ये 5 फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 12:16 pm Oct 09, 202612:16 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर 75 साल की उम्र में अलविदा कह गए। उनके अचानक चले जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हालांकि, उनके प्रशंसक उन्हें आने वाले समय में कुछ फिल्मों के जरिए बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। हॉरर-कॉमेडी से लेकर बायोग्राफिकल ड्रामा तक, नाना ने कई अलग-अलग शैली की फिल्मों में काम किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नाना के जाने के बाद उनकी कौन सी फिल्में रिलीज होंगी।