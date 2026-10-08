नाना पाटेकर पीछे छोड़ गए करोड़ों की दौलत, आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियों के थे मालिक
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वह सिर्फ अपने दमदार अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि सादगी भरी जिंदगी जीने के लिए भी मशहूर थे। कभी बेहद कम पैसों में करियर शुरू करने वाले नाना ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई। उनके निधन के बाद आइए जानते हैं कि वह अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं।
फीस
नाना फिल्मों में अभिनय करने के लिए लेते थे इतनी फीस
नाना ने 'गमन' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। हालांकि, 'अंकुश' और 'परिंदा' जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में बड़ी पहचान दिलाई।
सफलता के साथ उनका रुतबा और फीस भी बढ़ती गई। 1990 के दशक में नाना एक फिल्म के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपये फीस लेने लगे थे।
ऐसे में वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए थे। बाद में उनकी फीस बढ़कर 2 से 3 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी।
कलेक्शन
नाना के पास था लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन
नाना फिल्मों के अलावा विज्ञापनों और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करते थे। उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा-खासा कलेक्शन था, जिसमें जीप, ऑडी Q5/Q7 और BMW X6 शामिल थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के अंधेरी में उनका करीब 750 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट था, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जाती है।
इसके अलावा पुणे के पास खडकवासला में उनका करीब 27 एकड़ का फार्महाउस था, जहां वह खेती करते थे।
संपत्ति
नाना थे इतने करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक
नाना ने साल 2015 में मराठी अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर 'नाम फाउंडेशन' की शुरुआत की थी।
यह फाउंडेशन महाराष्ट्र में सूखे और किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर संकट से जूझ रहे लोगों की मदद करना था। सामाजिक कार्यों के साथ नाना ने अभिनय और अन्य माध्यमों से भी अपनी पहचान बनाई।
GQ और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नाना करीब 80 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक थे।