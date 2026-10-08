नाना पाटेकर पीछे छोड़ गए करोड़ों की दौलत, आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियों के थे मालिक

नाना ने 'गमन' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। हालांकि, 'अंकुश' और 'परिंदा' जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में बड़ी पहचान दिलाई।

सफलता के साथ उनका रुतबा और फीस भी बढ़ती गई। 1990 के दशक में नाना एक फिल्म के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपये फीस लेने लगे थे।

ऐसे में वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए थे। बाद में उनकी फीस बढ़कर 2 से 3 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी।