नाना पाटेकर की OTT पर देखें ये 5 दमदार फिल्में, हर किरदार है यादगार
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर 75 साल की उम्र में अलविदा कह गए। अपने बेमिसाल करियर में उन्होंने ड्रामा, क्राइम और कॉमेडी हर किरदार में जान फूंकी। 'क्रांतिवीर' और 'परिंदा' के तीखे डायलॉग्स से दर्शकों को झकझोरने वाले नाना ने 'वेलकम' के 'उदय भाई' बनकर खूब हंसाया भी। अगर आप इस महान कलाकार के अभिनय के कायल हैं तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर उनकी कालजयी फिल्में देखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं।
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'परिंदा' और 'प्रहार- द फाइनल अटैक'
साल 1989 में आई 'परिंदा' में नाना बेरहम गैंगस्टर 'अन्ना' की भूमिका में दिखे थे। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
'प्रहार- द फाइनल अटैक 1991 में रिलीज हुई थी। नाना इसमें अभिनेता के साथ-साथ निर्देशक और सह-लेखक भी थे।
ये फिल्म एक अभिनेता और निर्देशक दोनों ही रूपों में उनके करियर का एक अहम हिस्सा बनी। ये अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।
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'क्रांतिवीर' और 'राजनीति'
साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'क्रांतिवीर' में नाना ने प्रताप नारायण तिलक की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं।
'राजनीति' 2010 में रिलीज हुई थी। इसमें नाना ने बृज गोपाल का किरदार निभाया, जो असल जिंदगी के नेताओं से प्रेरित एक अनुभवी राजनेता थे। प्रकाश झा की इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
जानकारी
'वेलकम'
साल 2007 में आई फिल्म 'वेलकम' में नाना ने उदय शेट्टी नाम के एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनकी बातचीत सबसे यादगार मस्ती भरे पलों में से एक बन गई। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।