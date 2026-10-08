नाना पाटेकर की OTT पर देखें ये 5 दमदार फिल्में, हर किरदार है यादगार

साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'क्रांतिवीर' में नाना ने प्रताप नारायण तिलक की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं।

'राजनीति' 2010 में रिलीज हुई थी। इसमें नाना ने बृज गोपाल का किरदार निभाया, जो असल जिंदगी के नेताओं से प्रेरित एक अनुभवी राजनेता थे। प्रकाश झा की इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।