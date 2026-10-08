राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर

नाना पाटेकर पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

लेखन नेहा शर्मा 11:21 pm Oct 08, 202611:21 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। पुलिस जवानों ने बंदूक झुकाकर नाना को अंतिम सलामी दी। अंतिम दर्शन के लिए सिनेमा जगत की दिग्गज हस्तियों से लेकर आम प्रशंसकों तक की भारी भीड़ उमड़ी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाना को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। नाना को अंतिम विदाई देते हुए हर आंख नम हो गई।