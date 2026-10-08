नाना पाटेकर ने अपने करियर में कीं सिर्फ 3 दक्षिण भारतीय फिल्में, OTT पर यहां देखें

साल 2011 में आई रमेश भागवतार के निर्देशन में बनी फिल्म 'यक्ष' में नाना के साथ योगेश और रूबी परिहार भी थे।

इसमें डबिंग आर्टिस्ट का इस्तेमाल करने के बजाय अभिनेता ने फिल्म के लिए कन्नड़ में अपनी लाइनें खुद डब की थीं। उन्होंने फिल्म की शूटिंग 2 दि में पूरी कर ली थी।

नाना अपने कन्नड़ डायलॉग हिंदी में लिखते थे और उनके सह-अभिनेता गिरीश मट्टन्नवर उन्हें उच्चारण सिखाते थे। ये फिल्म आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।