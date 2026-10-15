नकुल ढुल बिग बाॅस 20 से बेघर हुए

'बिग बॉस 20': नकुल ढुल का घरवालों पर तंज; लिखा- मेरे 2 दिन, उनके 100 दिन

लेखन ज्योति सिंह 11:22 am Oct 15, 202611:22 am

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' से वाइल्डकार्ड प्रतियोगी नकुल ढुल बेघर हो चुके हैं। हालिया एपिसोड में खुद बिग बॉस ने उन्हें घर से निष्कासित करने का आदेश सुनाया, जिसका कारण प्रतियोगी गुल्लू के साथ उनकी हाथापाई थी। सोशल मीडिया पर अटकलें थीं कि शायद उन्हें घर में दोबारा बुलाया जाएगा, लेकिन निर्माताओं ने आधिकारिक पोस्ट के जरिए उनके निष्कासन पर मुहर लगा दी है। इस बीच, नुकल ने एक पोस्ट के जरिए घरवालों पर तंज कसा है।