क्या 7 साल बाद टीवी पर वापसी करने वाला है 'नच बलिए'?

'नच बलिए' से जुड़े सूत्र ने बताया, "अभी भी डिटेल्स पर काम चल रहा है। शो के फॉर्मेट, प्रतियोगी और दूसरे पहलुओं के बारे में और जानकारी समय के साथ साफ हो जाएगी।"

'नच बलिए' 'सोल प्रोडक्शंस' की देख-रेख में ही इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें 'नच बलिए' का पहला सीजन 2005 में शुरू हुआ था और तब से यह सेलिब्रिटी जोड़ियों के लिए अपने डांस दिखाने का एक लोकप्रिय मंच बन गया है।