अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के मुरीद हुए मोहनलाल, तारीफ में कही ये बात

मोहनलाल ने वीडियो में कहा, "मैंने दृश्यम: द कन्क्लूजन देखी और जिस तरह से उन्होंने इस बेहद पसंद किए जाने वाले सफर को खत्म किया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। अभिषेक पाठक, अजय देवगन और पूरी कास्ट और क्रू को बधाई। आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है।"

इस फिल्म में अजय ने विजय सलगांवकर की भूमिका में वापसी की है, जो एक बार फिर कानूनी लड़ाई में फंस जाता है।