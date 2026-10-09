'रामायण' से नए पोस्टर हुए जारी

'रामायण' से जारी हुआ लारा दत्ता और शीबा चड्ढा का पोस्टर, निभा रहीं ये किरदार

लेखन ज्योति सिंह 05:17 pm Oct 09, 202605:17 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक महाकाव्य फिल्म 'रामायण' से लारा दत्ता और शीबा चड्ढा का पोस्टर जारी हुआ है। हाल ही में, निर्माताओं द्वारा अरुण गोविल का पोस्टर रिलीज किया गया था। अब फिल्म के अन्य 2 महत्वपूर्ण किरदारों की झलक ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। नमित मल्होत्रा द्वारा नर्मित, यह महाकाव्य दिवाली के अवसर पर दुनियाभर में दस्तक देने जा रहा है। ऐसे में किरदारों के पोस्टर फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया बटोर रहे हैं।