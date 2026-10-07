कुनिका सदानंद की मां कल्याणी का हुआ निधन

कुनिका सदानंद पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के निधन के बाद किया ये भावुक पोस्ट

लेखन अंशिका शुक्ला 01:12 pm Oct 07, 202601:12 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री और 'बिग बॉस' के 19वें सीजन से चर्चा में आईं कुनिका सदानंद पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल, उनकी मां कल्याणी सदानंद का निधन हो गया है। वो 83 साल की थीं। ऐसे में कुनिका ने सोशल मीडिया पर मां की तस्वीर साझा कर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी। कुनिका ने अपनी मां को ऐसी महिला बताया, जिन्होंने उन्हें सपने देखने का हौसला, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास दिया।