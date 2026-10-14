हॉरर फिल्म में नजर आएंगी कृति सैनन

कृति सैनन हॉरर फिल्म से मचाने आएंगी तहलका, मैडॉक फिल्म्स लगाएगा बड़ा दांव

लेखन ज्योति सिंह 12:51 pm Oct 14, 202612:51 pm

क्या है खबर?

कृति सैनन को जल्द ही एक हॉरर फिल्म में मुख्य किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। खबर है कि इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी दिनेश विजान की प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स ने उठाई है। कृति पहले भी इस बैनर की फिल्माें का हिस्सा रही हैं। उन्हें 'भेड़िया' और 'कॉकटेल 2' जैसी तमाम फिल्मों में देखा जा चुका है। इस बार उन्हें पूरी तरह से हॉरर फिल्म में अभिनय करते देखा जाएगा। फिलहाल, फिल्म के प्री-प्रोडक्शन की तैयारियां चल रही हैं।