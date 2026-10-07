कृति सैनन ने राखी विज्ञापन पर मचे बवाल पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोलिंग पर क्या बोलीं अभिनेत्री?

इस बीच कृति एक ऐसे विवाद पर फिर से बात करती दिखीं, जो असल विज्ञापन से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। दरअसल GIVA के रक्षाबंधन कैंपेन में कृति इंडो-वेस्टर्न कपड़ों में अपने भाई और अपने पालतू कुत्ते को राखी बांधकर त्योहार मनाती हुई दिखी थीं।

इस विज्ञापन की ऑनलाइन आलोचना हुई थी। कुछ यूजर्स को कृति के कपड़े पसंद नहीं आए और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इतने पारंपरिक त्योहार के लिए ऐसे कपड़े पहनना सही था।