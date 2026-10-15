सलमान खान ने अपनी जिंदगी का डरावना अनुभव साझा किया

'कॉफी विद करण 9' में सलमान खान ने सुनाया डरावना किस्सा- देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am Oct 15, 202610:39 am

क्या है खबर?

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' का 9वां सीजन जियोहॉटस्टार पर आ गया है। 14 अक्टूबर को शो के पहले एपिसोड का प्रीमियर किया गया, जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर शामिल हुए। बातचीत के दौरान अभिनेता ने अपने घर को लेकर एक डरावने अनुभव का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि गैलेक्सी अपार्टमेंट्स फ्लैट में उनका कमरा भूतिया था। सलमान ने यह भी बताया कि उन्हें अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था।