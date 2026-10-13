'कॉफी विद करण 9': करण जौहर के पहले मेहमान बनेंगे सलमान खान, सामने आया प्रोमो 

'कॉफी विद करण 9' का प्रोमो आने से एपिसोड का माहौल भी साफ हो जाता है। इसमें सलमान बताते हैं कि वह शो में मेहमान बनकर आएंगे।

करण कहते हैं, "यह कॉफी विद करण का आखिरी सीजन है, इसलिए ये कहीं भी जा सकता है।" तभी सलमान कहते हैं, "जा ही सकता है।"

उन्होंने प्रोमो के साथ कैप्शन दिया, 'आखिरी बार अपने इकलौते भाई के साथ कॉफी।'

शो 14 अक्टूबर से जियोहॉटस्टार पर दस्तक देने के लिए तैयार है।