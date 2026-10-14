इस के-ड्रामा का रीमेक बनाना चाहती हैं किरण राव

कोरियाई ड्रामा 'रिप्लाई 1988' का रीमेक बनाना चाहती हैं किरण राव, बताई ये खास वजह

लेखन ज्योति सिंह 05:09 pm Oct 14, 202605:09 pm

क्या है खबर?

'लापता लेडीज' और 'धोबी घाट' जैसी फिल्में बना चुकीं किरण राव लगता अगली परियोजना की तैयारी में हैं। उन्हाेंने बताया कि दक्षिण कोरियाई ड्रामा 'रिप्लाई 1988' को रीमेक के जरिए भारतीय दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हैं। 2015 में रिलीज इस ड्रामा-सीरीज को IMDb पर 9 की रेटिंग से नवाजा गया है। इसकी कहानी युवा दोस्तों के बड़े होने की चुनौतियों पर आधारित है। किरण ने सीरीज की कहानी और पड़ोस में रहने वाले परिवारों के चित्रण की तारीफ भी की।