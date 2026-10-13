'किंग' के टीजर रिलीज पर आया अपडेट

शाहरुख खान के जन्मदिन पर फैंस को मिलेगा 'किंग' का तोहफा, सिद्धार्थ आनंद की बड़ी तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 11:29 am Oct 13, 202611:29 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' का इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। यह एक एक्शन थ्रिलर है, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी सिद्धार्थ आनंद ने उठाई है। इससे पहले दोनों 2023 में आई फिल्म 'पठान' में साथ काम कर चुके हैं। ताजा अपडेट है कि शाहरुख के जन्मदिन (2 नवंबर, 2026) पर निर्देशक उनके फैंस को तगड़ा तोहफा देने की तैयारी में हैं। वह 'किंग' का एक्शन से भरपूर टीजर रिलीज करने जा रहे हैं।