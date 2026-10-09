कैटरीना कैफ ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

कैटरीना कैफ ने बढ़ते वजन पर हो रही ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

लेखन अंशिका शुक्ला 01:29 pm Oct 09, 202601:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री कैटरीना कैफ मां बनने के बाद से बढ़े वजन को लेकर ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। इस बीच उन्होंने ब्रिटेन में अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' के 1 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस दौरान कैटरीना ने कहा कि लोगों की ऑनलाइन बातों और उनकी राय को अपनी अहमियत तय करने का आधार नहीं बनाना चाहिए। खासकर आज के दौर में, जब हर किसी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ है।