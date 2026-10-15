करिश्मा कपूर ने सुनाया 'दुल्हन हम ले जाएंगे' के सेट से जुड़ा किस्सा

करिश्मा कपूर के पहनावे को देख चढ़ा था सलमान का पारा, अभिनेत्री ने सुनाया पुराना किस्सा

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Oct 15, 202610:37 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' के सीजन 9 के पहले एपिसोड में सलमान खान और करिश्मा कपूर शामिल हुए। इस मौके पर दोनों ने पुरानी यादों को ताजा किया और होस्ट करण जौहर के साथ कई मजेदार किस्से भी साझा किए। इन्हीं में से एक किस्सा फिल्म 'दुल्हन हम ले जाएंगे' (2000) के सेट से जुड़ा था। करिश्मा ने बताया कि कैसे सेट पर सलमान उनके ऊपर भड़क गए थे और उन्हें तुरंत कपड़े बदलने के लिए भी कहा था।