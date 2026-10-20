दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे कपिल शर्मा, मंत्री के आरोपों के बीच कही ये बात
क्या है खबर?
गायक दलेर मेहंदी के दोस्त उनके बचाव में आगे आए हैं, ताकि उन पर लगे 'गैर-पेशेवर' होने के आरोपों का खंडन किया जा सके। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल, दलेर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नशे की हालत में होने का आरोप लगाते दिखे। अब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दलेर के बचाव में एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता है।
बातचीत
कपिल ने मीका का वीडियो साझा कर कही यह बात
कपिल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दलेर के भाई और गायक मीका सिंह का एक वीडियो साझा किया और लिखा, 'दलेर पाजी की एक गंभीर सर्जरी हुई है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। हमें बस एक-दूसरे के प्रति थोड़ा और दयालु होने की जरूरत है। हमें नहीं पता कि कोई इंसान किस दौर से गुजर रहा है। स्पष्टीकरण देने के लिए मीका पाजी, आपका धन्यवाद। भगवान दलेर पाजी को आशीर्वाद दें।'
मामला
क्या है पूरा मामला?
कपिल ने आखिरी में लिखा, 'हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, दलेर पाजी।' बता दें कार्यक्रम के दौरान दलेर स्टेज पर थे, तभी उनियाल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और मंच पर उनकी अजीब हालत को लेकर उन्हें फटकार लगाई।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया गया कि गायक ने शराब पी रखी थी और वह ठीक से गा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
ट्विटर पोस्ट
पोस्ट यहां देखें
#दलेर मेहंदी के बचाव में उतरे मीका सिंह ने कहा कि अगर भाई के शराब पीने का सबूत मिल जाए, तो वह सिंगिंग छोड़ देंगे। टिहरी के कुंजापुरी मेले में दलेर पर नशे में परफॉर्म करने का आरोप लगा था।#thevaarta #dalermehndi #MikaSingh #UttarakhandNews #BollywoodNews #viralvideoシ pic.twitter.com/HNLBAgQgZC— The Vaarta (@thevaarta) October 20, 2026