कपिल शर्मा ने किया दलेर मेहंदी का समर्थन

दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे कपिल शर्मा, मंत्री के आरोपों के बीच कही ये बात

लेखन अंशिका शुक्ला 04:36 pm Oct 20, 202604:36 pm

क्या है खबर?

गायक दलेर मेहंदी के दोस्त उनके बचाव में आगे आए हैं, ताकि उन पर लगे 'गैर-पेशेवर' होने के आरोपों का खंडन किया जा सके। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल, दलेर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नशे की हालत में होने का आरोप लगाते दिखे। अब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दलेर के बचाव में एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता है।