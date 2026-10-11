CJP प्रदर्शनकारियों पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- इन देशविरोधी ताकतों को अब जनता ही करेगी बेनकाब

शनिवार शाम जब कंगना से दिल्ली में हुई घटनाओं पर उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रदर्शनों के जरिए देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है।

CJP प्रदर्शनकारियों पर कंगना ने कहा, "देखिए कि लोग अब इन देश विरोधी ताकतों को कैसे बेनकाब कर रहे हैं। पुलिस को तो छोड़ ही दीजिए, अब आम जनता भी इन्हें पकड़ेगी और इनसे जवाब मांगेगी, क्योंकि लोगों ने इन्हें पहचानना शुरू कर दिया है।"