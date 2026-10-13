जॉनी लीवर की बेटी जेमी क्यों नहीं अपनाना चाहती थीं पिता का उपनाम?

जेमी आगे कहती हैं, "मुझे अब अपनी अलग पहचान बनानी है। मुझे यह समझना है कि मैं किस चीज में अच्छी हूं। यह पहचान मुझे बहुत पहले ही मिल गई थी या मुझ पर थोप दी गई थी और फिर मैंने उस बोझ को ढोया। आज जब लोग मुझे देखते हैं, तब वे मुझे मेरे काम के लिए जानते हैं। उन्हें मेरा नाम मेरे पिता के नाम के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं जॉनी की बेटी हूं।"