रजनीकांत से लेकर विद्या बालन तक, जानें 'जेलर 2' के लिए किसे मिली कितनी फीस

'फिल्मीबीट तमिल' की रिपोर्ट के अनुसार, रजनीकांत को 'जेलर 2' के लिए 110 करोड़ रुपये की फीस मिल रही है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुपरस्टार को फिल्म के मुनाफे का भी हिस्सा मिलेगा। हालांकि, इसकी शर्तें अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई हैं।

मोहनलाल 'जेलर 2' में गैंगस्टर मैथ्यू के तौर पर वापसी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, सीक्वल के लिए उन्होंने निर्माताओं से 30 करोड़ रुपये फीस ली है।