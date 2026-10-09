नाना पाटेकर का आखिरी फोन नहीं उठा पाई थीं हेमा

नाना पाटेकर का आखिरी फोन नहीं उठा पाईं हेमा मालिनी, अब हो रहा पछतावा

लेखन अंशिका शुक्ला 03:17 pm Oct 09, 202603:17 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर 75 साल की उम्र में अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस बीच अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी उन्हें याद करते हुए अपनी भावनाएं साझा कीं। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात का जिक्र किया, जिसका उन्हें अब अफसोस है। खास बात यह है कि हेमा और नाना ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया, लेकिन दोनों एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे।