नाना पाटेकर का आखिरी फोन नहीं उठा पाईं हेमा मालिनी, अब हो रहा पछतावा
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर 75 साल की उम्र में अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस बीच अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी उन्हें याद करते हुए अपनी भावनाएं साझा कीं। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात का जिक्र किया, जिसका उन्हें अब अफसोस है। खास बात यह है कि हेमा और नाना ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया, लेकिन दोनों एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे।
अफसोस
हेमा मालिनी को हो रहा ये अफसोस
हेमा ने नाना के साथ आखिरी बातचीत को याद करते हुए कहा, "उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था। उन्होंने मुझसे बात भी की थी। मुझे लगता है कि ठीक एक हफ्ते पहले भी उनका एक कॉल आया था, लेकिन मैं उनकी कॉल उठा नहीं पाई क्योंकि मैं सफर कर रही थी, इसलिए, जब ये खबर मिली तो मुझे गहरा सदमा लगा। हमारी हिंदी फिल्म और मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़े अभिनेता को खो दिया है।"
अंतिम संस्कार
पुणे में हुआ नाना का अंतिम संस्कार
नाना का 8 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उन्होंने गोवा स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली।
इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पुणे के पास डोंजे गांव स्थित उनके फार्महाउस ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
उनके अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्यों के अलावा सिनेमा जगत और राजनीति से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुईं।