हेमा मालिनी ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी

हेमा मालिनी ने नाना पाटेकर को किया याद, बोलीं- सिनेमा को उनकी कमी जरूर खलेगी

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm Oct 08, 202602:21 pm

क्या है खबर?

नाना पाटेकर के अचानक निधन पर फिल्मी सितारे अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सिनेमा के एक दिग्गज को खोने पर दुख जताया और बताया कि उन्होंने पनी अनूठी अभिनय प्रतिभा से एक खास मुकाम हासिल किया था। अभिनेत्री ने कहा कि नाना को अभिनय की दुनिया का एक संपूर्ण संस्थान माना जाता था, लेकिन अब वो नहीं रहे।