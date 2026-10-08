हेमा मालिनी ने नाना पाटेकर को किया याद, बोलीं- सिनेमा को उनकी कमी जरूर खलेगी
क्या है खबर?
नाना पाटेकर के अचानक निधन पर फिल्मी सितारे अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सिनेमा के एक दिग्गज को खोने पर दुख जताया और बताया कि उन्होंने पनी अनूठी अभिनय प्रतिभा से एक खास मुकाम हासिल किया था। अभिनेत्री ने कहा कि नाना को अभिनय की दुनिया का एक संपूर्ण संस्थान माना जाता था, लेकिन अब वो नहीं रहे।
दुख
समाज की सेवा के लिए अथक परिश्रम करते थे नाना
हेमा ने लिखा, 'नाना, नाम फाउंडेशन के लिए अथक परिश्रम करने के लिए जाने जाते थे, जो हमेशा किसानों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों की एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। मुझे उनकी फिल्में देखना और उनकी भूमिकाओं को निभाने का अनूठा तरीका बहुत पसंद था। उन्होंने खुद कहा था कि क्लासिक सिनेमा में मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी।'
अभिनेत्री ने आखिर में कहा कि फिल्म जगत को उनकी कमी जरूर खलेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Today we have lost an icon of the film industry. Nana Patekar, who has carved a place for himself with his unique acting talent and was hailed as a complete institution of histrionics is no more. He is known for his tireless work for the Naam Foundation, always devoted to the… pic.twitter.com/8vG3BlyzBe— Hema Malini (@dreamgirlhema) October 8, 2026