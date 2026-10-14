गुरु रंधावा के कॉन्सर्ट का हुआ ऐलान

गुरु रंधावा के एकल स्टेडियम कॉन्सर्ट का ऐलान, जानिए कब-कहां गूजेंगे गायक के सुर

लेखन ज्योति सिंह 02:42 pm Oct 14, 202602:42 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक गुरु रंधावा एक बार फिर मंच पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। 3 साल के ब्रेक के बाद, उन्होंने अपने पहले एकल स्टेडियम शो 'द सिर्रा लाइव इन कॉन्सर्ट' का ऐलान किया है। साथ में अपने संगीतमय सफर का एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो के जरिए गायक ने अपने करियर के उतार-चढ़ाव में साथ देने के लिए फैंस को धन्यवाद दिया और दिल्ली में विशेष कॉन्सर्ट करने का वादा किया है।