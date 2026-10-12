इरफान खान के निधन की खबर सुनकर फूट-फूटकर रोए थे गुलशन देवैया, सालों बाद किया खुलासा

गुलशन ने बताया, "जब इरफान के निधन की खबर आई तो मैं अपनी मां से फोन पर बात कर रहा था और बात करते-करते रो पड़ा। वह सच में अनोखे अभिनेता थे। इसीलिए उनके निधन का दुख न सिर्फ मुझे, बल्कि लाखों लोगों को बहुत निजी लगा, जैसे परिवार का कोई सदस्य गुजर गया हो। मैं अपनी मां से बात करते हुए रो रहा था और मां ने कहा, 'मुझे नहीं पता था कि तुम उन्हें इतना पसंद करते हो।'"