'काला हिरण' के निर्माता अमित जानी की जान पर खतरा? हथियार दिखाकर रोकने की कोशिश

जानी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उनके ड्राइवर ने तेजी से SUV भगाकर और सोनीपत के एक पुलिस स्टेशन में घुसकर उनकी जान बचाई। इस संबंध में सोनीपत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है।

शिकायत के अनुसार, एक सफेद रंग की कार ने SUV का दूर तक पीछा किया, फिर उसे ओवरटेक किया। इसके बाद, सफेद कार के चालक ने वाहन से हाथ निकालकर SUV को रुकने का इशारा किया। बाद में, हथियार भी दिखाए।