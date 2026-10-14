एकता कपूर ने हिंदू रीति-रिवाजों से आपत्ति पर उठाए सवाल

बॉलीवुड में 'हिंदूफोबिया' पर भड़कीं एकता कपूर, कहा- टीका-धागा पहनने के लिए मजाक झेला

लेखन ज्योति सिंह 04:06 pm Oct 14, 202604:06 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर को उनके बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में मौजूद 'हिंदूफोबिया' पर खुलकर बात की। उन्होंने सवाल उठाया कि इंडस्ट्री में लोग पश्चिमी परंपराओं को आसानी से स्वीकार लेते हैं, लेकिन हिंदू रीति-रिवाजों पर आपत्ति जताते हैं। उन्होंने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वह टीका-धागा पहनती थीं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। एकता ने बताया कि अपनी धार्मिक पहचान को प्रदर्शित करना कितना मुश्किल लगता है।