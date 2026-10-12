'द डर्टी पिक्चर' के सीक्वल पर आया अपडेट

'द डर्टी पिक्चर' का 15 साल बाद आएगा सीक्वल? जानिए एकता कपूर ने क्या कहा

लेखन ज्योति सिंह 11:14 am Oct 12, 202611:14 am

क्या है खबर?

विद्या बालन की फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' 2011 में रिलीज हुई थी और सुपरहिट साबित हुई। इसके जरिए सिल्क स्मिता के निजी जीवन को पर्दे पर उतारा गया था। फिल्म में इमरान हाशमी, नसीरुद्दीन शाह और तुषार कपूर जैसे कलाकार भी मौजूद थे। ताजा खबर है कि 15 साल बाद, फिल्म की निर्माता एकता कपूर इसका सीक्वल लाने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसी कहानी है, जिसे वह दर्शकों को दिखाना चाहेंगी।