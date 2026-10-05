'डोरेमोन: कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' भारत में छाई

'डोरेमोन: कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' का भारत में कमाल, चौथी सबसे कमाऊ एनिमेटेड फिल्म बनी

लेखन ज्योति सिंह 09:23 pm Oct 05, 202609:23 pm

क्या है खबर?

एनिमेशन फिल्म 'डोरेमोन: कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' ने भारत में कमाल कर दिखाया है। जहां इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की 'दृश्यम 3', सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' और 'हनुमान अंश' जैसी फिल्में छाई हैं। वहीं, इस एनिमेटेड फिल्म ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2 अक्टूबर को भारत में रिलीज यह फिल्म कमाई के मामले में चौथी सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बनकर उभरी है। इसने 'जुजुत्सु काइसेन 0' को 5वें नंबर पर धकेल दिया है।