अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, केस जारी रखना है तो खुद आएं अदालत

अमिताभ ने 2022 में अपने पसैनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी।

उनका आरोप था कि कुछ ऐप डेवलपर्स 'कौन बनेगा करोड़पति' का फर्जी हवाला देकर लॉटरी चलाने में उनके नाम, फोटो और आवाज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

अमिताभ ने पब्लिशर्स, टी-शर्ट विक्रेताओं और अन्य कंपनियों पर भी रोक की मांग की थी। नवंबर,2022 में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर बिना इजाजत उनके स्टारडम से मुनाफा कमाने वालों पर सख्त बैन लगा दिया था।