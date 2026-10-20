दलेर मेहंदी पर क्यों भड़के उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल? अब सामने आई गुस्से की वजह

उनियाल ने कहा, "वह एक बड़े कलाकार हैं। वह मंच पर बेसुध लग रहे थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा, वह अपने गानों पर सिर्फ लिप-सिंक कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह एक बड़े कलाकार हैं और उन्हें अपनी कला के साथ न्याय करना चाहिए। उन्हें परफॉर्म करने के लिए 35 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन वह गा भी नहीं रहे थे। इसलिए, मैंने अपनी नाराजगी जताई।"