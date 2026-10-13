'ब्रेकिंग बैड' के अभिनेता आरजे मिट्टे का निधन, इस बीमारी से थे पीड़ित

मिट्टे के प्रतिनिधि शॉन रेली ने एक बयान जारी करते हुए उनके निधन की पुष्टि की।

उन्होंने कहा, "हमें बेहद दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि प्रिय अभिनेता, परोपकारी और दिव्यांग अधिकारों के प्रबल समर्थक आरजे मिट्टे का निधन हो गया है।"

इसके बाद से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जेसी पिंकमैन, एरन पॉल और डीन नॉरिस समेत कई कलाकार और फैंस सोशल मीडिया के जरिए मिट्टे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।