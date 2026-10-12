क्या 'बिग बॉस 20' से बाहर हुए नकुल ढुल

क्या 'बिग बॉस 20' में हाथापाई के बाद बाहर हुए वाइल्डकार्ड प्रतियोगी नकुल ढुल?

लेखन अंशिका शुक्ला 01:18 pm Oct 12, 202601:18 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में 2 वाइल्डकार्ड प्रतियोगियों ने एंट्री की। इनमें टीवी अभिनेता मनीष गोयल और कंटेंट क्रिएटर व यूट्यूबर नकुल ढुल शामिल हैं। नकुल ने शो में आते ही कुछ ही मिनटों में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि, अब सोशल मीडिया पर चर्चा है कि नकुल ने घर में हाथापाई की, जिसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया।