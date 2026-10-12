'बिग बॉस 20' में दूसरे वाइल्डकार्ड बने नकुल ढुल कौन हैं?

नकुल को 'मिट्ठू डॉन' के नाम से जाना जाता है। उनके सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं।

घर में आने के बाद, नकुल ने दूसरे प्रतियोगियों को बताया कि वह 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं।

हालांकि, स्काउट ओपी ने कहा कि नकुल सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं। सोशल मीडिया पर वह अपनी बातें खुलकर रखते हैं। हालांकि, हाल ही में वह अपने कंटेंट की वजह से विवादों में घिर गए थे।