'बिग बॉस 20': पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री, कौन हैं घर में कदम रखने वाले मनीष गोयल?

मनीष का जन्म 27 अगस्त, 1975 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में रिलीज हुए मशहूर म्यूजिक वीडियो 'दिल ले गई कुड़ी' से की थी।

इसके बाद वह 'कहानी घर घर की', 'कसौटी जिंदगी की', 'भाभी', 'देवी' और 'भाग्यलक्ष्मी' जैसे कई टीवी शोज में नजर आए।

मनीष ने अपनी पत्नी पूनम नरूला संग डांस रियलिटी शो 'नच बलिए' के पहले सीजन में भी हिस्सा लिया था। ये जोड़ी शो की पहली रनर-अप रही थी।