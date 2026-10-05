'बिग बॉस 20': बॉक्सिंग रिंग में हुई नामांकन की प्रक्रिया, इन 7 प्रतियोगियों पर मंडराया खतरा

जियोहॉटस्टार पर आगामी एपिसोड का प्रोमो आया है, जिसमें मैरी कॉम को बॉक्सिंग रिंग में देखा जा सकता है।

बिग बॉस घरवालों से बताते हैं कि इस हफ्ते की नामांकन प्रक्रिया बॉक्सिंग रिंग में होगी, जहां प्रतियोगी पंचिग बैग पर उस घरवाले की तस्वीर लगाएंगे जिसे वह बेघर करना चाहते हैं।

डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, काजी तौकीर, माही विज, अमन गांधी, अरिश्फा खान, लव गिल, कनिका मान और मैरी इस हफ्ते बेघर होने के लिए नामांकित हो गए हैं।