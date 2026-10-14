'बिग बॉस 20' में नकुल-गुल्लू की लड़ाई के बाद माही विज पर भड़के दर्शक

बिग बॉस 20: नकुल-गुल्लू की लड़ाई के बाद माही विज को बाहर करने की उठी मांग

लेखन अंशिका शुक्ला 06:42 pm Oct 14, 202606:42 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही में शो में गुल्लू यानी कुशल तंवर और नकुल ढुल के बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इसके बाद नकुल को शो से बाहर किए जाने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, अब माही विज का एक वायरल वीडियो सुर्खियों में है। वीडियो में वह नकुल को पीछे से मारती नजर आ रही हैं।