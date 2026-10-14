गूल्लू की टीम ने निर्माताओं पर दागे सवाल

'बिग बॉस 20': गूल्लू और नकुल की हाथापाई पहले से थी स्क्रिप्टेड? निर्माताओं पर लगे आरोप

लेखन ज्योति सिंह 11:24 am Oct 14, 202611:24 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में कुशल तंवर ( गुल्लू) और नकुल ढुल के बीच जमकर हाथापाई हुई। ऐसी अटकलें हैं कि सलमान खान के इस शो में आने से पहले ही दोनों के बीच बाहर से दुश्मनी चलती आ रही है। इस बीच, गुल्लू की टीम ने दावा किया कि दोनों के बीच की लड़ाई पहले से सुनियोजित थी। उन्होंने निर्माताओं पर सवाल उठाया कि घटना की जानकारी एक दिन पहले कैसे लीक हो गई।