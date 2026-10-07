अर्चना गौतम के कैफे में चोरी हुई

'बिग बॉस 16' में नजर आईं अर्चना गौतम के कैफे में चोरी, सामने आया CCTV फुटेज

लेखन ज्योति सिंह 11:15 am Oct 07, 202611:15 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस' के 16वें सीजन में नजर आईं अभिनेत्री अर्चना गौतम के मुंबई स्थित कैफे 'ओये चुरोस' में कथित तौर पर चोरी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोर कैफे से पूरा कैश चुराकर ले गया। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर CCTV फुटेज साझा किया और बताया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दी है। बता दें, अर्चना का 'ओये चुरोस' कैफे मुंबई के वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट में स्थित है।