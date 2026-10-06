क्या अविनाश-ईशा ने आखिरकार कर दिया इश्क का ऐलान

अविनाश मिश्रा-ईशा सिंह ने रिश्ते पर लगाई मुहर? पार्टी के इस वीडियो ने खोला राज

लेखन अंशिका शुक्ला 12:19 pm Oct 06, 202612:19 pm

क्या है खबर?

टीवी अभिनेता अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह को 'बिग बॉस' के 18वें सीजन में दर्शकों ने खूब पसंद किया था। शो खत्म होने के बाद भी दोनों की दोस्ती चर्चा में रही। हालांकि, फैंस अक्सर उनके डेटिंग की अटकलें लगाते रहे, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। अब अविनाश की 'खतरों के खिलाड़ी 15' जीत की पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसने दोनों के रिश्ते को लेकर फिर चर्चाएं तेज कर दी हैं।