अशोक पंडित ने हमले की कड़ी निंदा की

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर फूटा अशोक पंडित का गुस्सा, अंडरवर्ल्ड युग से की तुलना

लेखन ज्योति सिंह 04:40 pm Oct 19, 202604:40 pm

क्या है खबर?

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने टाइगर श्रॉफ पर रविवार को हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चिंता जताई कि इस तरह की घटना से सिनेमा जगत में डर का माहौल पैदा हो सकता है। उन्होंने इसकी तुलना 1980-90 के दशक के उन दौर से की जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। अशोक ने कहा कि यह बहुत साैभाग्य की बात थी कि हमले में टाइगर बच गए, खासकर इसलिए क्योंकि गोलियां इतनी करीब से चलाई गई थीं।