अरुणा ईरानी ने पति को खोने के बाद की काम पर वापसी, भावुक होकर कहा ये

अरुणा ने एक भावुक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कुकू के निधन के बाद मिले प्यार के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने कहा, "कुकू जी के निधन के बाद, आप सभी ने मुझे जो प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए मैं सच में बहुत आभारी हूं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुश्किल समय में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे।"

कुकू की यादगार फिल्मों में 'सुहाग', 'हकीकत', 'कोहराम' और 'अनाड़ी नंबर 1' शामिल हैं।