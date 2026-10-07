'रामायण' से अरुण गोविल की पहली झलक आई

'रामायण' से राजा दशरथ के अवतार में अरुण गोविल की पहली झलक आई, कर देगी मंत्रमुग्ध

लेखन ज्योति सिंह 12:37 pm Oct 07, 202612:37 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: भाग 1' से अरुण गोविल का पहला पोस्टर आ गया है। इस पौराणिक महाकाव्य में वह 'भगवान श्रीराम' के पिता 'राजा दशरथ' का किरदार निभा रहे हैं। पोस्टर में उनका भव्य लुक देखने को मिला है, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा। रणबीर कपूर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म अपनी रिलीज से अब ज्यादा दूर नहीं है। इसका ट्रेलर पहले ही आ चुका है, जिसने लोगों को खूब उत्साहित किया हुआ है।