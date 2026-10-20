सलमान खान को अनूप जलोटा की सलाह- बिश्नोई समुदाय से माफी मांगे, यही एकमात्र तरीका
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के बाद से बॉलीवुड में हड़कंप मचा पड़ा है। इस घटना पर दिग्गज गायक अनूप जलोटा ने अपना दुख व्यक्त किया और सलमान खान को एक बड़ी सलाह दी है। गायक ने दृढ़ता से कहा कि अभिनेता को अब बिश्नोई समुदाय से माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सकें। गायक ने स्पष्ट किया कि इन हमलों को रोकने का एकमात्र तरीका माफी ही है।
प्रतिक्रिया
बिश्नोई समुदाय से शत्रुता खत्म करना है, तो माफी मांगे- अनूप
IANS से बातचीत में, अनूप ने कहा कि काला हिरण शिकार विवाद से आहत बिश्नोई समुदाय से सलमान द्वारा माफी मांगना ही चल रही शत्रुता को खत्म करने का एकमात्र तरीका है।
उन्होंने कहा, "मैंने यह बात पहले भी कही है। यह बहुत जरूरी है कि बिश्नोई समुदाय से माफी मांगी जाए, वरना बिश्नोई समुदाय को लगातार ठेस पहुंचती रहेगी। सलमान के साथ काम करने वाले लोग आहत होंगे, उनके परिवार भी आहत होंगे। तो क्यों न माफी मांगी जाए।"
फैसला
समुदाय के गहरे दुख को दूर करने की जरूरत- अनूप
गायक ने इस बात पर जोर दिया कि बिश्नोई समुदाय द्वारा महसूस किए गए गहरे दुख को दूर करने की जरूरत है।
उन्होंने मामले में ठोस फैसला लेने की नसीहत देते हुए आगे कहा, "तो फिर क्यों न वह (सलमान) बिश्नोई समुदाय से माफी मांगकर इस सब को खत्म करने का ठोस निर्णय लें? मैं यही चाहता हूं।"
बता दें, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर की कार पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला किया था।