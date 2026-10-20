अनूप जलोटा ने सलमान खान को दी नसीहत

सलमान खान को अनूप जलोटा की सलाह- बिश्नोई समुदाय से माफी मांगे, यही एकमात्र तरीका

लेखन ज्योति सिंह 02:43 pm Oct 20, 202602:43 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के बाद से बॉलीवुड में हड़कंप मचा पड़ा है। इस घटना पर दिग्गज गायक अनूप जलोटा ने अपना दुख व्यक्त किया और सलमान खान को एक बड़ी सलाह दी है। गायक ने दृढ़ता से कहा कि अभिनेता को अब बिश्नोई समुदाय से माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सकें। गायक ने स्पष्ट किया कि इन हमलों को रोकने का एकमात्र तरीका माफी ही है।