अंजलि अरोड़ा से माफी की मांग

अंजलि अरोड़ा को किसने भेजा 1.20 करोड़ की मानहानि का नोटिस? जानिए पूरा मामला

लेखन ज्योति सिंह 03:32 pm Oct 23, 202603:32 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में नजर आईं अंजलि अरोड़ा कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को वह कानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं। वायरल वीडियो में 'कच्चा बादाम' गाना बजने से उन्होंने अपना आपा खो दिया। एक अन्य क्लिप में वह कथित तौर पर इवेंट मैनेजमेंट की बुराई करती दिखीं। अब खबर है कि इसी विवाद के चलते कार्यक्रम आयोजकों ने अंजलि को 1.20 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है।